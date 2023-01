Burkina Faso: portavoce governo conferma di aver chiesto ritiro truppe francesi entro un mese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia dispone attualmente di 400 militari delle forze speciali di stanza nel Burkina Faso, Paese con cui le relazioni si sono deteriorate da quando l'attuale giunta militare ha preso il potere a settembre avvicinandosi sensibilmente alla Russia, così come fatto dal vicino Mali. Numerosi manifestanti sono inoltre scesi in strada Ouagadougou nelle scorse settimane per chiedere la cacciata dell'ambasciatore francese, Luc Hallade, e la chiusura di una base militare francese a nord della capitale. A inizio gennaio il quotidiano "Le Monde", citando fonti diplomatiche francesi, aveva riportato la notizia secondo cui il ministero degli Esteri del Burkina Faso - teatro di due colpi di Stato nell'ultimo anno - avrebbe chiesto la sostituzione dell'ambasciatore Hallade, in carica dalla fine del 2019, con una lettera inviata alla fine di dicembre 2022 al Quai d'Orsay. Il contenuto di questa lettera, trapelata sui social media lunedì 2 gennaio, è stato confermato a "Le Monde" da una fonte governativa del Burkina Faso. La notizia dell'espulsione di Hallade era stata anticipata da fonti diplomatiche citate dall'agenzia di stampa "Apa", secondo cui le autorità di Transizione del Burkina Faso avrebbero chiesto al governo francese di richiamare il proprio ambasciatore ritenendo che non sia più un "interlocutore affidabile". (segue) (Res)