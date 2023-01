Messico: Istituto italiano cultura, il 25 conferenza "Incontro con giganti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una Master Conference in programma il 25 gennaio presso l’Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico e organizzata dall’Istituto, dall’Ambasciata, dalla Fundación Marso e dal CIAD-CONACyT, verrà presentato “Encuentro con gigantes”. Il progetto promuove l’attività di foto-documentazione dei giganti marini (in particolare nella regione del Mare di Cortez, dove sono concentrate alcune delle isole più grandi del Messico, come Isla Tiburón e Isla Angel de la Guarda, e dove sono presenti cetacei marini giganti come la balenottera azzurra, la balenottera comune e il capodoglio) nella consapevolezza di quanto l’osservazione e lo studio delle balene possano aiutare a comprendere quali strategie sia necessario adottare per proteggere l’oceano e i giganti che lo abitano. Tra i relatori, Silvia Gomez Jiménez, accademica e coordinatrice del progetto; Cristina Fossi, ricercatrice dell’Università di Siena; e Giuseppe Notarbartolo, che parlerà della protezione dell’habitat delle balene a livello globale. (Res)