Economia: Visco, Italia in grado di gestire rialzo tassi

- "Gli allarmi che a volte vengono sollevati sugli effetti che ulteriori aumenti dei tassi ufficiali potrebbero avere sulla nostra economia non sono condivisibili: il nostro Paese è in grado, proseguendo sulla strada già intrapresa delle politiche prudenti e delle riforme, di gestire le conseguenze di una graduale, ma necessaria restrizione monetaria. I tassi di interesse cui guardare non sono infatti quelli nominali, sui quali nel breve periodo, pur attenuata, non può non riflettersi la dinamica inflazionistica, bensì quelli reali, al netto dell’inflazione attesa, che ancora segnalano condizioni nel medio periodo di sostanziale equilibrio". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento alla tavola rotonda dell'Ambrosetti club "Le sfide dell'economia italiana nell'attuale contesto europeo". (Rin)