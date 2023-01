Fvg: comune Pordenone, collocate cinque nuove pietre di inciampo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state collocate oggi a Pordenone cinque nuove pietre d’inciampo in vista della Giornata della Memoria del prossimo 27 gennaio. Le nuove pietre, che portano a 41 il numero totale di quelle collocate finora in città e nei Comuni limitrofi, ricordano Precinto Bomben, Anteo Pitton, Luciano Busetto, Dionisio Cancian e Arturo De Gerard, cittadini italiani deportati in diversi campi di concentramento e tutti assassinati tra il 1944 e il 1945. “Da diversi anni il Comune ha abbracciato il progetto del Museo della memoria a cielo aperto con le Pietre d’inciampo. Oggi – ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Cultura e all’istruzione, Alberto Parigi – ricordiamo cinque persone vittime della Shoah che, attraverso i loro cognomi, tipici di queste parti, sottolineano ancor di più l’appartenenza alla nostra comunità. Quindi i sentimenti nei loro confronti sono ancora più forti. Anche grazie a queste celebrazioni teniamo lontana la possibilità che possano ritornare i terribili fantasmi e gli orrori del ‘900. Ciononostante, per noi è doveroso ricordare queste persone per un senso di giustizia, di memoria e di umanità”. (Frt)