Lazio 2023: Bianchi, Expo grande opportunità per Roma, ma attenti a investimenti

- Expo per Roma "può essere una grande opportunità per la città di Roma e anche per il Lazio e creare quei collegamenti infrastrutturali necessari per accedere al resto del territorio. Ovviamente bisognerà stare molto attenti agli investimenti che si faranno, con grande scrupolo per accompagnare questo percorso". Lo ha detto la candidata del M5s, Donatella Bianchi, durante l'iniziativa promossa dall'ordine degli architetti presso la Casa dell'architettura a Roma. (Rer)