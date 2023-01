Lazio 2023: Rocca, non serve assessorato per il Mare ma per la Cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'assessorato del Mare "mi fa piacere che D'Amato abbia preso spunto dal presidente del consiglio Giorgia Meloni che ha istituito un ministero del Mare. Ma non vedo la necessità di un assessorato, quando basta avere un assessorato all'ambiente in grado di funzionare. Quello che serve è un assessorato alla cultura". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante una iniziativa promossa dall'ordine degli architetti, alla Casa dell'architettura a Roma. "Ma che significa assessorato del mare? Noi abbiamo un tema che è assolutamente trasversale: si tratta di ripensare alle infrastrutture e ai lavori pubblici che favoriscano una economia del mare, per favorire il commercio e il turismo - ha aggiunto Rocca -. Mentre quello che serve è un assessorato alla cultura, che manca in questa regione, per valorizzare il nostro patrimonio", ha concluso Rocca.(Rer)