Algeria-Italia: firmati due memorandum d’Intesa tra Eni e Sonatrach su questione energetica

- Sono stati firmati oggi, nel corso della seconda giornata di visita ufficiale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Algeri, due memorandum di intesa tra i due Paesi sul fronte energetico. A firmare le Intese, per la parte italiana, l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e per la parte algerina il Pdg di Sonatrach Toufik Hakkar. Il primo è un memorandum d’Intesa per la collaborazione tecnologica nella riduzione del gas flaring (combustione del gas), la valorizzazione e altre tecnologie per la riduzione delle emissioni. Lo scopo del Memorandum è quello di individuare congiuntamente le possibili attività volte a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra in Algeria, e le migliori tecnologie da utilizzare per giungere a tale riduzione, mediante uno studio condiviso avente ad oggetto la riduzione del gas faring, nonché del venting delle attività operative. L'Intesa prevede inoltre progetti congiunti sulla riduzione delle emissioni di Co2 nelle strutture produttive di idrocarburi in Algeria. Il secondo è un memorandum d'Intesa per la valorizzazione della rete di interconnessione energetica tra Italia e Algeria per una transizione energetica sostenibile. Il fine del Memorandum è quello di giungere all'individuazione delle migliori opportunità per incrementare le esportazioni di energia dall'Algeria verso l'Italia, attraverso lo studio congiunto sull'incremento della capacità di trasporto del gas esistente, la realizzazione di un nuovo gasdotto anche per il trasporto di idrogeno, la posa di un cavo elettrico sottomarino e l'aumento della capacità di produrre gas liquefatto.(Rin)