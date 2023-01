Germania: sciopero aeroporto di Berlino 25 gennaio, prevista cancellazione di tutti i voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede che tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Berlino-Brandeburgo (BER) il 25 gennaio vengano cancellati a causa di uno sciopero indetto per quella data dal Sindacato unificato dei fornitori dei servizi (Ver.di) Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'astensione coinvolgerà i servizi di assistenza a terra nonché il personale dell'azienda che gestisce lo scalo e la sicurezza. La società presume quindi che “nessun volo passeggeri regolare possa aver luogo al Ber” dopodomani. Nella giornata del 25 gennaio, sono previsti circa 300 decolli e atterraggi per un totale di 35 mila passeggeri. Secondo il sindacato, la partecipazione allo sciopero sarà molto ampia ed “è probabile che tutto il traffico aereo da e per Berlino sarà interessato”. Pertanto, i passeggeri dovrebbero aspettarsi gravi ritardi e cancellazioni dei voli. Indetta nel quadro dei negoziati sui salari tra Ver.di e l'azienda che gestisce il Ber, l'astensione dal lavoro inizierà alle 3:30 e terminerà alle 23:59. (Geb)