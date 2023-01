Russia: Mosca si rifiuta di pagare contributo all'Unece a causa di politica "distruttiva" di Usa e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Russia sul mancato pagamento di un contributo alla Commissione economica per l'Europa (Unece) è associata alla linea "distruttiva" degli Stati Uniti e dei Paesi dell'Ue. Come ha affermato il ministero degli Esteri russo in una nota, Mosca pagherà il contributo una volta restaurato "un dialogo rispettoso e costruttivo" presso la Commissione. "Questo passo è stato forzato ed è stato causato dalla linea distruttiva degli Stati Uniti e dei Paesi dell'Unione europea", si legge nel comunicato. "Questi Stati, in violazione delle procedure interne, hanno forzato nel comitato esecutivo dell'Unece una serie di decisioni illegittime volte a limitare l'interazione tra Russia e Commissione. Il risultato di tali azioni è stato il blocco effettivo dei progetti di assistenza tecnica russi presso l'Unece", prosegue la nota. Il ministero degli Esteri ha aggiunto che "l'autorità e l'efficacia della Commissione, nonché gli Stati dell'Asia centrale e della Transcaucasia, i principali destinatari dell'assistenza russa, hanno sofferto di azioni ostili da parte dell'Ue e degli Stati Uniti". (Rum)