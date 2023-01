Speciale difesa: Zelensky, estromissione viceministro accusato di corruzione è un segnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estromissione di un viceministro ucraino accusato di corruzione è un "segnale per chiunque le cui azioni o comportamenti violino il principio di giustizia". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio su Telegram. "Naturalmente, ora l'attenzione principale è rivolta alle questioni di difesa, politica estera e guerra. Ma ciò non significa che non veda e non senta ciò che viene detto nella società a vari livelli. E questa settimana sarà il momento delle decisioni appropriate. Sono già pronte. Non voglio annunciarle ora", ha detto il presidente. "Analizzeremo ogni situazione in dettaglio. Quello che riguarda l'energia e gli appalti. Quello che riguarda i rapporti tra governo centrale e regioni. La questione degli appalti per i militari. La società riceverà informazioni complete e lo Stato intraprenderà i concreti passi necessari", ha detto Zelensky. "Questo non è qualcosa di temporaneo, ma una vera risposta. Questo è quello che ci aspettiamo tutti dalle nostre istituzioni, dallo Stato", ha detto il capo dello Stato. "Ringrazio le forze dell'ordine che tutelano la legge e gli interessi statali, che assicurano la giustizia! E grazie ai giornalisti che si occupano di tutti i fatti e stabiliscono il quadro completo! Dobbiamo tutti fare il possibile per la nostra unità. La forza della società e la forza dello Stato sono unite proprio dalla giustizia", ha conclusi Zelensky. (Kiu)