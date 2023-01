Roma: stop accoglienza senza tetto in metropolitana, aperta prima struttura dedicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passare dall'accoglienza emergenziale in metropolitana a strutture dedicate e aperte 24 ore su 24 per ospitare i senza tetto della Capitale: questo l'obiettivo del sindaco Roberto Gualtieri per i prossimi anni. Stamattina, alla Città dell'Altra economia a Testaccio, accompagnato dall'assessora alle Politiche sociali, Barbara Funari, Gualtieri ha inaugurato una nuova tensostruttura con 70 posti letto disponibili. Nei prossimi giorni, un'altra trentina di posti, saranno operativi nei Municipi VII e XII. In tutto, il Campidoglio conta entro la fine del mese, di implementare di almeno cento posti notturni il sistema di accoglienza comunale destinato alle persone senza fissa dimora. "Diciamo basta all'idea che le persone debbano essere accolte solamente nelle metropolitane durante la notte, è una sistemazione non decorosa per le persone, con implicazioni sul servizio, occorrono strutture dignitose, adeguate capaci di sostenere le persone durante tutta la giornata", ha detto Gualteri. (segue) (Rer)