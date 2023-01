Roma: stop accoglienza senza tetto in metropolitana, aperta prima struttura dedicata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Quella aperta a Testaccio "è una struttura h24, che collega la risposta alla prima emergenza con la costruzione di un percorso di supporto e sostegno per affrontare i vari problemi delle persone, dai documenti ai problemi sanitari", ha aggiunto. Per il piano freddo di quest'anno il Campidoglio stima un incremento del 70 per cento dei posti di accoglienza nel circuito dei servizi sociali comunali e del 40 per cento in quello Sai (circuiti per l'accoglienza dei migranti). "Vogliamo una città solidale che non lasci indietro nessuno - ha sottolineato il sindaco -. Una città che cerca di integrare i più fragili, mettendoli al centro, è una città che ha le condizioni non solo per essere più giusta e solidale, ma anche per svilupparsi e crescere. Solo una città che non lascia indietro nessuno ha una prospettiva di rilancio", ha concluso il sindaco.