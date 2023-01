Speciale energia: Bankitalia, l'inflazione resta elevata, trainata soprattutto dall'energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi autunnali "l’inflazione armonizzata al consumo ha raggiunto nuovi massimi (12,3 per cento in dicembre su base annuale), sostenuta ancora dalla componente energetica, che continua a trasmettersi ai prezzi degli altri beni e dei servizi". È quanto si legge nel Bollettino economico della Banca d'Italia. "Secondo nostre stime che considerano sia gli effetti diretti sia quelli indiretti, nella media del quarto trimestre poco più del 70 per cento dell’inflazione complessiva era riconducibile all’energia; nello stesso periodo le misure governative in materia energetica avrebbero mitigato la dinamica dei prezzi al consumo per oltre un punto percentuale", spiega la Banca d'Italia. (Rin)