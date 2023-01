Speciale energia: Veneto, all'Ulss 7 incentivo di 70 mila euro da Gse per impianto illuminazione San Bassiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ulss 7 Pedemontana ha ottenuto circa 70 mila euro di incentivo da parte del Gestore nazionale dei servizi energetici per i lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione di due parcheggi dell'ospedale San Bassiano. Le lampade ad incandescenza sono state infatti sostituite con lampade led che hanno consentito di ridurre di oltre il 50 per cento i consumi. "Per questo progetto abbiamo investito circa 200 mila euro – ha spiegato il direttore generale dell'Ulss 7 Pedemontana, Carlo Bramezza – con un ritorno economico certo e già a breve termine, grazie anche all'incentivo che ci ha riconosciuto il Gse”. “Voglio sottolineare – ha proseguito – che questo intervento era stato programmato prima dei forti rincari del costo dell'energia, dunque non è stato condotto sull'onda dell'emergenza ma è il frutto di un lavoro di attenta pianificazione. L'efficienza energetica è una sfida di rilievo anche per le aziende socio-sanitarie, considerando l'importanza del loro patrimonio edilizio, ma l'Ulss 7 Pedemontana è pronta ad affrontarla: abbiamo la fortuna di poter contare su due ospedali di nuova generazione e uno relativamente recente, mentre le sedi territoriali grazie ai fondi Pnrr saranno oggetto di importanti interventi anche per quanto riguarda l'efficientamento energetico". Con i soldi risparmiati "possiamo liberare risorse da destinare al potenziamento dei servizi sanitari. Ma c'è anche un aspetto etico: come azienda pubblica abbiamo il dovere di dare il buon esempio impegnandoci in prima persona per favorire la sostenibilità ambientale", ha concluso. (Rev)