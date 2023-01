Speciale energia: Majorino, su nucleare lasciamo discutere scienziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul nucleare "lascerei discutere gli scienziati, nel senso che se ci sono progressi per produrre un nucleare pulito e di nuova generazione siamo tutti felici e contenti". Lo ha affermato Pierfrancesco Majorino, candidato per la presidenza della Regione Lombardia per Pd e M5s, a margine del suo incontro con Confesercenti, commentando le parole di riapertura sul nucleare del ministro Gilberto Pichetto Fratin. "Se invece vuoi fare nuove centrali nucleari alle condizioni attuali – ha aggiunto - , oltre al fatto che in Italia vai contro quella che è stata la volontà popolare, mi devi anche spiegare dove le fai in Lombardia. Io credo vada sostenuta la scienza, può indicarci in maniera pragmatica la strada migliore, senza ideologie". (Rem)