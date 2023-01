Speciale energia: Majorino, priorità in Lombardia è fare piano sulle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La priorità oggi in Lombardia è fare un piano sulle rinnovabili, quelle che si possono usare oggi, non tra 20 anni, perché il nucleare arriverà un giorno, ma oggi si possono fare politiche sulle rinnovabili molto efficaci immediatamente, e non si stanno facendo". Lo ha affermato Pierfrancesco Majorino, candidato per la presidenza della Regione Lombardia per Pd e M5s, a margine del suo incontro oggi con Confesercenti. "Non capisco perché Fontana non ha fatto niente, non so che interessi privati volesse tutelare", ha aggiunto. (Rem)