Speciale energia: Ucraina, “Washington Post”, Rosatom ha rifornito le Forze armate russe durante la guerra

- La società statale russa Rosatom, attiva nel settore dell’energia nucleare, ha rifornito l’industria nazionale degli armamenti con componenti, macchinari e materie prime per la produzione di combustibili per i missili, per venire incontro alle esigenze delle Forze armate nel quadro della guerra in Ucraina. Lo riferisce il “Washington Post”, che ha ottenuto una lettera risalente all’ottobre dello scorso anno (firmata da un capo dipartimento di Rosatom e recuperata dall’intelligence ucraina) dove si fa riferimento ad un incontro tra rappresentanti del ministero della Difesa russo e del complesso militare-industriale della Federazione. Nel documento, Rosatom si mette a disposizione per rifornire le unità militari e i produttori di armamenti russi attualmente sottoposti a sanzioni internazionali, come il produttore di missili Almaz-Antey; la società Npk Tekhmash, specializzata nella produzione di bombe e sistemi missilistici; Vysokotochnoiye Kompleksy, che fabbrica i missili Iskander; Npo Splay, produttore dei lanciatori Uragan; e altri conglomerati statali attivi nell’industria della difesa. (Was)