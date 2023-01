Speciale energia: Spagna, Navantia annuncia 43 milioni euro di investimenti per aumentare competitività cantiere Puerto Real

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Navantia, azienda pubblica tecnologica spagnola e dell'industria della difesa, ha annunciato che investirà 43 milioni di euro nel cantiere navale di Puerto Real, a Cadice, per aumentarne la competitività e ottimizzare le strutture in vista dei programmi di costruzione navale e di energia eolica offshore che inizieranno nei prossimi mesi. In una nota, Navantia ha spiegato che l'investimento sarà presto approvato dalla Società statale di partecipazioni industriali spagnola (Sepi) e dimostra l'impegno dell'azienda a rafforzare la competitività e a garantire il futuro di tutti i suoi centri di produzione. A Puerto Real, i programmi di costruzione navale e di energia eolica offshore garantiscono la piena occupazione del cantiere a partire dal 2025, con picchi di oltre 2 mila posti di lavoro, compresi quelli delle industrie che collaborano. (Spm)