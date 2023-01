Speciale energia: Grecia, annunciata riduzione delle tariffe per l’energia elettrica da febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali fornitori di energia elettrica in Grecia hanno annunciato una riduzione delle tariffe per il mese di febbraio. Come riferisce l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, il prezzo finale al consumo dipende dall'importo del contributo al consumo di energia elettrica annunciato mensilmente dal ministero dell'Ambiente e dell'Energia. La sovvenzione è fissata ad un livello tale da garantire che il prezzo finale fornito da Ppc, indicato come punto di riferimento in quanto principale fornitore in Grecia, sarà mantenuto al livello di 15-16 centesimi per chilowattora. Pertanto, la riduzione del prezzo iniziale da parte dei fornitori significa che, fintanto che l'obiettivo del prezzo finale rimarrà invariato, l'importo della sovvenzione che sarà annunciato entro pochi giorni sarà ridotto dal mese prossimo. (Gra)