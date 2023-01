Speciale energia: Ucraina, città bosniaca di Goradze dona progetti su “mini centrali elettriche” degli anni Novanta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Rappresentanza dell’Ue in Bosnia-Erzegovina ha tramesso all’Ucraina alcune informazioni fornite dalle autorità della città bosniaca di Gorazde per aiutare a sopperire alle carenze energetiche provocate dagli attacchi russi. Come si legge sul portale “Klix”, Edin Culov, governatore del cantone di Goradze, ha dichiarato che amici e conoscenti che lavorano per la missione dell'Unione europea in Bosnia a Sarajevo lo hanno contattato alla fine dello scorso anno chiedendo informazioni, nell'ambito degli sforzi umanitari per fornire agli ucraini un'alternativa fonte di energia elettrica. In particolare, ha spiegato Culov, gli sono stati chiesto "disegni, foto, video o qualsiasi altra cosa" sulle "centrali elettriche in miniatura" utilizzate a Gorazde negli anni Novanta durante il conflitto in ex Jugoslavia. Gli impianti erano costituiti da ruote a pale artigianali montate su piattaforme di legno con generatori elettrici. La gente del posto li ha collocati attorno al ponte sul fiume Drina, con una serie di barili e funi che li tenevano a galla. Ogni "mini centrale elettrica" aveva un cavo di alimentazione principale che la collegava al generatore al ponte, da dove cavi più piccoli portavano l'energia agli edifici. Fra il 1992 e il 1995 Goradze è stata oggetto di un duro assedio che ha costretto gli abitanti della città a trovare questo ingegnoso escamotage per sopravvivere. (Seb)