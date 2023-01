Kosovo: polizia ferma vetture con targa “Km” a Mitrovica Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune pattuglie della polizia del Kosovo ha iniziato oggi mattina a fermare le auto con targa “KM” all'ingresso di Mitrovica nord, impedendo loro di entrare in città. È quanto riferito dal portale “Kosovo Online”, secondo cui ai conducenti delle autovetture è stato detto che stavano esponendo delle targhe illegali e che non è più consentito guidare delle vetture con questo tipo di targhe. L’episodio ha causato un piccolo raduno di persone intorno alla vettura della polizia che, dopo circa 15 minuti, ha deciso di lasciare la parte nord della città per dirigersi verso quella meridionale. Nei giorni scorsi, ai valichi di Jarinje e Brnjak, la polizia ha fermato i conducenti con targhe “Km” e ha annunciato che non avrebbero potuto circolare con queste vetture.(Seb)