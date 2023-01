I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decreto Ucraina: al via discussione in Aula Camera su invio armi - E’ in corso, nell’Aula della Camera, la discussione generale sul decreto recante disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina. Il provvedimento deve essere convertito in legge entro il prossimo 31 gennaio, pena la decadenza. Il testo - che è già stato approvato dal Senato con 125 voti favorevoli, 28 contrari e due astenuti - dovrebbe ottenere il via libera entro giovedì. (Rin)