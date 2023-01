I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: media, 12 Paesi arabi non partecipano a riunione ministri degli Esteri a Tripoli - Un totale di 12 Paesi arabi non hanno partecipato ieri all'incontro preparatorio della 158ma sessione ordinaria del Consiglio dei ministri Esteri della Lega araba svolto nella capitale libica sotto la presidenza del ministro degli Esteri del governo di unità nazionale (Gun) Najla el Magoush: Giordania, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, Gibuti, Siria, Iraq, Egitto, Mauritania, Yemen, Libano. Lo ha riferito il sito d'informazione “Afrigate” pubblicando l'elenco dei nomi di rappresentanti partecipanti all'incontro, tra cui il Sudan che ha partecipato con il suo ambasciatore a Tripoli, Ibrahim Muhammad Ahmed, così come la Palestina con l'incaricato d'affari dell'ambasciata palestinese a Tripoli, Muhammad Rahal, l'incaricato d'affari dell'ambasciata delle Comore a Tripoli. All'incontro hanno partecipato Abdullah Musallam, rappresentante dell'Oman presso la Lega Araba, e per conto del Qatar, il ministro di Stato degli Affari esteri, Fahd bin Rasht al Muraikhi, e per conto del Marocco, il consigliere del ministro degli Affari esteri Abu Zakaria al Rihani. All'incontro hanno partecipato il ministro degli Esteri di Tunisia, Algeria e Somalia Othman Jerandi, Ramtane Lamamra e Abshir Jameh, oltre alla rappresentante del Presidente della Commissione dell'Unione Africana a Tripoli, Wahida Ayari. (segue) (Res)