Ucraina: Lavrov, soluzione al conflitto difficile se Occidente e Kiev si rifiutano di negoziare

- Più a lungo l'Occidente e l'Ucraina si rifiuteranno di negoziare, più difficile sarà trovare una soluzione al conflitto. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, parlando in conferenza stampa con l'omologa sudafricana Naledi Pandor a Pretoria, dove si trova in visita ufficiale. "Abbiamo ripetutamente detto di non rifiutare i negoziati, ma coloro che rifiutano devono capire che più a lungo rifiutano i negoziati, più difficile sarà trovare una soluzione", ha detto Lavrov. (Res)