Iran: Ue adotta nuovo pacchetto di sanzioni

- In occasione della riunione odierna del Consiglio Affari esteri, i ministri hanno adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro l'Iran, mirate a coloro che guidano la repressione. Lo scrive su Twitter l'account ufficiale della presidenza svedese di turno del Consiglio dell'Ue. "L'Ue condanna fermamente l'uso brutale e sproporzionato della forza da parte delle autorità iraniane contro manifestanti pacifici", si legge nel messaggio. Di fronte a questa escalation di violenza, aveva annunciato al suo arrivo al Consiglio Affari esteri anche la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna, "sanzioneremo altri responsabili della repressione rispetto alle decisioni già prese in passato. Non si tratta di misure che colpiranno il popolo iraniano o l'economia iraniana, ma i responsabili della repressione, che non sono in grado di rispondere alle legittime aspirazioni degli iraniani a godere delle libertà fondamentali". (Beb)