Irlanda: recessione evitabile nel 2023 ma Paese non è fuori pericolo secondo rapporto Goodbody

- L'Irlanda eviterà la recessione quest'anno grazie ai risparmi record delle famiglie e alla capacità del governo di fornire sostegno con quella che è stata descritta come "la migliore posizione di bilancio nell'area dell'euro". È quanto emerge da un rapporto della società di servizi finanziari Goodbody. Il capo economista della società, Dermot O'Leary, prevede che la domanda interna modificata, una misura dell'economia che elimina l'impatto delle multinazionali, rallenterà da una stima del 5,6 per cento l'anno scorso, rimanendo però positiva e crescendo dello 0,7 per cento quest'anno e del 2,3 per cento l'anno prossimo. Il rapporto di Goodbody ha affermato che i recenti annunci di perdita di posti di lavoro "sono preoccupanti", ma sottolinea anche che solo il 3 per cento delle multinazionali con sede in Irlanda è stato colpito fino ad oggi. (segue) (Rel)