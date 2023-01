Irlanda: recessione evitabile nel 2023 ma Paese non è fuori pericolo secondo rapporto Goodbody (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto ha evidenziato che un rischio maggiore potrebbe essere il calo dei profitti delle società tecnologiche e l'impatto di ciò sulle entrate fiscali. Tuttavia, avverte la società, sarà necessario un maggiore sostegno del governo per garantire che il numero di alloggi completati non resti al di sotto degli obiettivi "Housing for all": lo scorso anno sono state completate 28.373 unità abitative. Con il recente rallentamento è previsto che il numero scenda a 27.322 quest'anno, per tornare nuovamente a 26.047 l'anno prossimo. Nonostante i tassi di interesse più elevati, Goodbody non si aspetta che i prezzi degli immobili scendano quest'anno. Il sostegno del governo agli acquirenti e l'allentamento delle regole sui prestiti da parte della Banca centrale sosterranno il mercato, si ritiene nel rapporto. L'inflazione dei prezzi delle case rallenta da una media dell'8 per cento lo scorso anno al 3,2 per cento quest'anno e i volumi dei prestiti ipotecari saranno "piatti" nel periodo 2023/24. Per quanto riguarda l'inflazione dei prezzi al consumo, secondo il rapporto rallenta a una media del 5,6 per cento quest'anno prima di scendere nuovamente al 2,8 per cento nel 2024. (segue) (Rel)