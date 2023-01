Irlanda: recessione evitabile nel 2023 ma Paese non è fuori pericolo secondo rapporto Goodbody (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dati incoraggianti riguardano l'occupazione, che è cresciuta fino a raggiungere un nuovo picco lo scorso anno con la forza lavoro che ha raggiunto i 2,7 milioni nel terzo trimestre. Il tasso di posti vacanti è salito al livello più alto mai registrato. Molti nuovi posti di lavoro sono stati occupati da lavoratori provenienti dall'estero, con 35 mila nuovi permessi di lavoro rilasciati lo scorso anno, con un aumento del 125 per cento rispetto al 2021. È attesa anche una crescita del 4,5 per cento dei salari per quest'anno. O'Leary ha dichiarato all’emittente “Rte” che la situazione economica globale è migliorata significativamente negli ultimi tempi, nonostante l'aumento del prezzo dell'energia. O'Leary ha voluto sottolineare che il Paese non è "fuori pericolo" perché "l'inflazione è vicina ai massimi pluridecennali e ciò sta mettendo a dura prova le famiglie, in particolare, ma anche le imprese". “Che sia leggermente negativa o leggermente positiva, la linea di fondo è che ci troviamo di fronte a un contesto internazionale molto debole rispetto alla storia", ha dichiarato. (segue) (Rel)