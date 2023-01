Irlanda: recessione evitabile nel 2023 ma Paese non è fuori pericolo secondo rapporto Goodbody (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo O'Leary, le famiglie dovrebbero prepararsi per ulteriori aumenti dei tassi di interesse di circa l'1 per cento nei prossimi mesi. Inoltre il tasso base della Banca centrale europea (Bce) è stato portato al 2,5 per cento dall'estate, dopo un certo numero di anni in cui era pari a zero. O'Leary ha infine affermato che il tasso di disoccupazione dovrebbe aumentare nei prossimi mesi e si è soffermato sul futuro del settore tecnologico: "Prevediamo un contesto più ampio di crescita molto debole, solo lo 0,7 per cento in meno rispetto a oltre il 5 per cento dello scorso anno. Ciò avrà un impatto sul mercato del lavoro. Il settore tecnologico sta ricevendo molta attenzione. (…) Forse, per l'Irlanda, la principale preoccupazione è il calo della redditività di tali società e quindi il calo del gettito fiscale sulle società", ha concluso. (Rel)