Ucraina: ministro Esteri spagnolo, cercheremo di mantenere unità in Europa su fornitura armi

- La Spagna cercherà di garantire il mantenimento dell'unità in Europa nella fornitura di armi all'Ucraina e di adottare le misure di cui Kiev ha bisogno in questo momento per affrontare la "grande sfida" che ha di fronte. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, dopo che la Germania ha rinviato la decisione sull'invio di carri armati durante la riunione del gruppo di contatto in sostegno all'Ucraina nella base aerea di Ramstein. Pur senza voler commentare la decisione di Berlino, il capo della diplomazia di Madrid ha insistito sul fatto che l'unità degli europei è "il miglior strumento" di cui l'Ue dispone per affrontare "l'enorme sfida" rappresentata dall'aggressione russa all'Ucraina. A questo proposito, ha sottolineato che il governo spagnolo è impegnato a contribuire "in ogni momento" a ciò che è meglio per l'Ucraina al fine di garantire il ritorno della pace nel Paese. Dopo aver dichiarato la scorsa settimana che "la possibilità che la Spagna invii i suoi carri armati Leopard "non è sul tavolo", Albares non ha specificato quale sia la situazione dopo l'incontro di Ramstein, che ha monopolizzato il dibattito sull'opportunità di inviare carri armati a Kiev, nel bel mezzo delle pressioni internazionali sulla Germania affinché dia il via libera, in qualità di produttore, alla esportazione di questi sistemi. (Spm)