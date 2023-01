Albania: vicepresidente Integrazione discute priorità parlamento Ue con ambasciatrice Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente della Commissione per l’integrazione dell’Albania, Jorida Tabaku, ha incontrato oggi l’ambasciatrice della Svezia a Tirana, Elsa Hastad, con cui ha discusso le priorità della presidenza svedese dell’Unione europea durante il primo semestre del 2023. Tabaku ha definito “eccellente” il confronto con Hastad, ribadendo in un post su Twitter l’importanza di “rafforzare il ruolo del parlamento” per garantire l’inclusività a livello europeo.(Alt)