Ucraina: ministra Esteri del Sudafrica, restiamo neutrali nel conflitto

- Il Sudafrica intende restare neutrale nel conflitto in Ucraina. Lo ha ribadito la ministra degli Esteri sudafricana, Naledi Pandor, parlando in conferenza stampa a Pretoria con l'omologo russo Sergej Lavrov. "Come Sudafrica, ribadiamo ancora una volta che saremo sempre pronti a sostenere la risoluzione pacifica dei conflitti nel continente (africano) e in tutto il mondo", ha affermato Pandor, definendo Lavrov "suo amico" e assicurando che le discussioni sono state "meravigliose". Entrambi i ministri hanno anche difeso i piani per tenere esercitazioni militari congiunte con la Cina il mese prossimo, sostenendo che qualsiasi Paese abbia il diritto di condurle con chi vuole. Un piccolo gruppo di manifestanti si è radunato fuori dalla sede sventolando bandiere ucraine. (Res)