Colombia: secondo ciclo di colloqui con gruppo armato Eln il 13 febbraio in Messico

- Il secondo ciclo di colloqui tra il governo colombiano e il gruppo armato Esercito di liberazione nazionale (Eln) si terrà il 13 febbraio in Messico. Lo ha annunciato l’Eln in un comunicato diffuso sul suo account Twitter. Nel corso della riunione, si legge, “si affronterà il tema della partecipazione della società nella costruzione della pace. Parallelamente, si inizierà a concordare un cessate il fuoco bilaterale e si farà un esame congiunto delle difficoltà nell’implementazione degli accordi realizzati durante il primo ciclo”. L'annuncio segue la riunione straordinaria tenuta a Caracas tra il 17 e il 21 gennaio nel tentativo di superare la crisi causata dall’annuncio, da parte del presidente colombiano Gustavo Petro, di un cessate il fuoco bilaterale, che però l’Eln ha sempre dichiarato di non avere concordato. Caracas è stata anche la sede del primo ciclo negoziale, che si è concluso nella capitale del Venezuela il 12 dicembre senza tuttavia risultati concreti. (segue) (Mec)