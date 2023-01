Carburanti: Silvestri (M5s), sciopero benzinai causato da inadeguatezza governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le accuse rivolte ai benzinai da parte del governo, additati come i responsabili della speculazione per l'aumento dei prezzi del carburante, dimostra come questo esecutivo scelga sempre di colpire gli anelli più fragili della catena per coprire le proprie inadeguatezze e incompetenze". Lo afferma in una nota Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del Movimento cinque stelle. "Lo sciopero dei benzinai, così come tanti altri provvedimenti e posizioni sbagliate del governo Meloni, causerà gravi danni ai cittadini, costretti a fare i conti con un esecutivo che, non solo non riesce a risolvere i problemi, ma ne causa di nuovi - continua il parlamentare -. Giorgia Meloni e la sua maggioranza dovrebbero immediatamente ammettere di aver cercato un capro espiatorio per cercare di nascondere gli effetti delle loro scelte politiche e chiedere scusa alla categoria dei benzinai, e dopo di loro a tutti gli italiani". (Com)