Libano: compagnia elettrica, attese le operazioni di scarico di due navi di carburante

- Nei prossimi giorni inizieranno le operazioni di scarico di due navi cariche di carburante destinate alle centrali di Deir Ammar e Zahrani, rispettivamente situate a nord e a sud del Libano. Lo ha annunciato Tarek Abdallah, membro del consiglio di amministrazione dell’impresa pubblica libanese Electricité du Liban (Edl), responsabile della produzione e trasmissione di energia elettrica in Libano, in dichiarazioni all’emittente “Lbci”. “Il ritardo è dovuto ad alcune formalità tra la Edl e il ministero delle Finanze. Il nostro obiettivo è fornire elettricità quattro ore al giorno per sei mesi", ha detto Abdallah. Il primo ministro uscente, Najib Miqati, aveva annunciato il 18 ottobre che era stato approvato un prestito di 62 milioni di dollari per la prima fornitura di combustibile necessario per l’energia elettrica e altri 54 milioni di dollari erano stati approvati per i lavori di manutenzione delle centrali di Zahrani e Deir Ammar. (segue) (Lib)