Difesa: Lavrov su esercitazioni Russia-Cina-Sudafrica, sorpreso dalle reazioni "contrastanti"

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov si è detto sorpreso per le reazioni "contrastanti" alla notizia che il Sudafrica condurrà esercitazioni militari congiunte con Russia e Cina il mese prossimo e ha affermato che Mosca non è interessata a scandali e provocazioni. "Per quanto riguarda le esercitazioni navali, penso che non ci sia nulla da commentare. Tre Paesi sovrani conducono esercitazioni senza violare alcuna norma del diritto internazionale. Non capisco come possano provocare reazioni 'contrastanti' ", ha detto Lavrov ai giornalisti durante una conferenza stampa congiunta con la ministra degli Esteri sudafricana Naledi Pandor a Pretoria, dove si trova in visita ufficiale. Allo stesso tempo, il capo della diplomazia russa si è chiesto come mai le esercitazioni abbiano provocato una simile reazione da parte dei colleghi statunitensi. "I colleghi statunitensi credono che solo loro possano condurre esercitazioni in tutto il mondo. Ora sono attivamente impegnati in esercitazioni navali nell'ambito delle strategie indo-pacifiche intorno alla Cina, nel Mar Cinese Meridionale, nello Stretto di Taiwan, e questo non causa qualsiasi reazione contrastante da parte di chiunque", ha osservato Lavrov, sottolineando che la Russia "non vuole scandali e provocazioni" e che le esercitazioni Russia-Cina-Sudafrica saranno "trasparenti", in quanto tutti i partner hanno fornito le informazioni necessarie. "Noi sosteniamo semplicemente che ogni Paese abbia i propri diritti nel sistema internazionale, come stipulato dalla Carta delle Nazioni Unite", ha concluso Lavrov. (Res)