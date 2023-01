Egitto: Giappone stanzia 3,2 milioni di dollari per ridurre utilizzo plastica monouso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha stanziato una sovvenzione di 3,2 milioni di dollari all'Egitto per ridurre il consumo di prodotti in plastica monouso. Lo riferisce una dichiarazione del governo del Cairo. Inoltre, il Consiglio di amministrazione del gruppo della Banca mondiale ha approvato un nuovo finanziamento di 500 milioni di dollari per sostenere gli sforzi statali per espandere le reti di sicurezza e la protezione sociale attraverso il programma "Takaful" e "Karama", secondo quanto ha reso noto il governo egiziano. Il portafoglio di cooperazione allo sviluppo tra l'Egitto e la Banca mondiale comprende 14 progetti per un valore di 6,8 miliardi di dollari, oltre a 23 progetti di sostegno tecnico e consulenza. (Cae)