Ucraina: Servizio statale per emergenze, incidente stradale a Chernihiv causa tre vittime

- Tre persone sono morte a causa di un incidente stradale nei pressi della città ucraina di Chernihiv. Come ha riferito il Servizio statale per le emergenze ucraino, un'automobile con una famiglia con due bambini a bordo è precipitata nel fiume Desna. Quando il veicolo è caduto in acqua, l'uomo è riuscito a salvarsi, mentre la madre e i bambini sono rimasti in macchina. L'organismo ha reso noto che per condurre attività di ricerca e salvataggio è stato formato un gruppo di 37 persone, 13 unità di equipaggiamento e14 barche dal servizio di emergenza. (Kiu)