Ucraina: Kuleba, avviare negoziati preliminari su adesione all'Ue entro fine anno

- L'Ucraina auspica di avviare negoziati preliminari sull'adesione all'Unione europea entro la fine di quest'anno. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, intervenendo in videoconferenza al Consiglio Affari esteri dell'Ue. "Abbiamo alte aspettative per il vertice fra l'Ucraina e l'Ue il 3 febbraio e una riunione congiunta del governo ucraino e del collegio dell'Ue alla vigilia del vertice", ha detto Kuleba. Il ministro ha aggiunto che l'Ucraina attuerà le raccomandazioni della Commissione europea e si aspetta un rapporto positivo questa primavera. "L'Ucraina sta facendo ogni sforzo e sono convinto che dovremmo iniziare i negoziati preliminari entro la fine del 2023. Non lo dovrebbe ostacolare alcun gioco o alcuni interessi politici", ha concluso Kuleba. (Kiu)