Ucraina: Morawiecki, Polonia chiederà a Germania permesso per inviare carri Leopard a Kiev

- Il governo della Polonia chiederà alla Germania il permesso di inviare i carri armati Leopard 2 all'Ucraina. Lo ha affermato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, dopo che nella giornata di ieri la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha spiegato che Berlino non intende frenare l'iniziativa di Varsavia in merito alla fornitura dei Leopard 2 a Kiev. Morawiecki ha poi aggiunto che le autorità polacche prenderanno una decisione in proprio anche se non dovessero ricevere un'approvazione da parte della Germania. (Vap)