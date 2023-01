Lazio: Novelli (M5s), agricoltura e ambiente le sfide del futuro per la Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- In questa legislatura abbiamo approvato 8 piani d'assetto dei parchi regionali, istituito 14 monumenti naturali, aggiornati i piani di tutela dell'acqua e dell'aria, snellito la burocrazia in agricoltura con l'ufficio unico per le autorizzazioni e migliorato il lavoro con la diversificazione agricola. Lo dichiara Valerio Novelli, presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente, a margine dell'evento in cui Novelli ha incontrato le associazioni di categoria ed i cittadini presso l'Auditorium dell'Hotel Casa Tra Noi. "Siamo intervenuti anche - prosegue Novelli - sull'impianto legislativo con le leggi sui biodistretti, i birrifici artigianali e la tutela delle api, quest'ultima a mia prima firma. Sono tanti gli obiettivi che ci poniamo in vista della mia candidatura alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. Fra tutte il testo unico dell'agricoltura, il piano agricolo regionale, la revisione della legge sulla aree naturali protette, la legge sulla banca della terra, il riconoscimento del seme cultivar della canapa a marchio laziale, il reddito ed il piano energetico regionale e la semplificazione nelle procedure di creazione delle comunità energetiche", conclude Novelli. Un evento molto partecipato a cui hanno preso parte i dirigenti delle maggiori sigle sindacali in campo agricolo come Andrea Virgili dirigente di Confagricoltura, Aurelio Ferrazza Vice Presidente di Agriturist, Valentino Vela Presidente della Cooperativa Latte Più, Marco Papi associazione Bugno Villico e Rinaldo Amorosi associazione apicoltori alto Lazio, oltre al "Michelangelo della Pizza" Gabriele Bonci ed all'europarlamentare Fabio Massimo Castaldo. (Com)