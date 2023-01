Zambia: troppi divorzi, presidente Hichilema esorta a non controllare telefoni dei coniugi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dello Zambia, Hakainde Hichilema, ha esortato i suoi connazionali a smettere di controllare i telefoni dei loro coniugi, nel tentativo di arginare i tassi di divorzio nel Paese. "Ci sposiamo per amore, non ci sposiamo per andare a controllarci l'un l'altro, o per andare a puntare il dito", ha detto Hichilema parlando ai media locali a margine di una cerimonia pubblica. "Libertà significa responsabilità di limitare la nostra libertà, non di manomettere la libertà degli altri. Siate tolleranti, siate comprensivi", ha aggiunto. Secondo le statistiche ufficiali, il Paese ha registrato oltre 22 mila casi di divorzio solo l'anno scorso, statistiche che il presidente ha descritto come "sfortunate". La mancanza di diritti coniugali, l'adulterio, la violenza di genere, gli insulti e la crudeltà sono stati tra i motivi principali per cui le persone citate in tribunale hanno chiesto il divorzio. (Res)