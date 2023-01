Tunisia: presidente Commissione elettorale, non siamo un organo al servizio del presidente Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione elettorale indipendente in Tunisia è "l’organo del popolo tunisino e non il corpo di alcuna parte politica dello Stato ". Lo ha affermato il presidente della Commissione elettorale tunisina, Farouk Bouasker, in un'intervista rilasciata all'emittente televisiva francese “France 24” in risposta ad accuse secondo cui la commissione è controllata dal presidente Kais Saied. Bouasker ha confermato che non ci sarà un secondo turno per le elezioni legislative all'estero e che tutti i vincitori sono stati annunciati, compresi i candidati che hanno vinto prima del voto perché erano gli unici candidati presentati nelle loro circoscrizioni. Per quanto riguarda la bassa percentuale di partecipazione al primo turno delle elezioni legislative, Bouaskar ha ritenuto che la commissione si aspetta che questa percentuale aumenti nel secondo turno, che sarà organizzato in 131 circoscrizioni in Tunisia.(Tut)