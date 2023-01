Tunisia: tre giudici estromessi dall'incarico iniziano sciopero della fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre giudici tunisini, tra i 57 estromessi dall’incarico dal presidente della Repubblica Kais Saied nel mese di giugno 2022, hanno annunciato un secondo sciopero della fame a partire da oggi dalla sede dell'Associazione dei giudici tunisini presso il palazzo di giustizia di Tunisi. Lo riferiscono i media tunisini specificando che i giudici in questione sono Hammadi al Rahmani, Ramzi Bahria e Mohamed Taher al Kanzari. I tra avevano già iniziato uno sciopero della fame il 22 giugno per protestare contro la decisione del capo dello Stato. Quest’ultimo, con un decreto presidenziale “ad hoc”, aveva rimosso dall’incarico 57 giudici sospettati di corruzione e accusati di “cospirazione con influenti organi politici o finanziari” o di “avere protetto i corrotti e ostacolato processi in casi di terrorismo". Il 19 gennaio scorso, invece, la corte d'Appello di Tunisi ha assolto una giudice licenziata da Saied per accuse di "adulterio".(Tut)