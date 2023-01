Intercettazioni: Bagnasco (FI), riforma Nordio è battaglia civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma delle intercettazioni proposta dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, "è una battaglia giusta e di civiltà. La riforma, a differenza di quanto affermano gli attacchi strumentali, rimarrà uno strumento d’indagine per reati gravi ma avrà limiti più stringenti invasivi, come i trojan, per preservare il diritto alla riservatezza, soprattutto nella diffusione a mezzo stampa di conversazioni private. Sono molteplici i casi eclatanti di processi mediatici e non in tribunale, talune volte di cittadini non indagati, a causa dell’abuso delle intercettazioni che hanno rovinato vita sociale, privata o lavorativa delle persone. Oggi è più che mai, anche il Parlamento, deve sostenere una riforma della giustizia così importante per il nostro Paese". E' quando dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Roberto Bagnasco.(Com)