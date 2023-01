Giappone: Tepco aumenterà tariffe energetiche clienti domestici del 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tokyo Electric Power Company Holding (Tepco) ha presentato domanda al ministero dell'Industria giapponese per aumentare di quasi il 30 per cento le tariffe energetiche delle utenze domestiche a partire dal mese di giugno, a causa dell'aumento dei prezzi di acquisizione del combustibile energetico. Dallo scorso aprile altre quattro utility energetiche giapponesi hanno già presentato domande per aumenti tariffari compresi tra il 28 e il 46 per cento. Il ministero esaminerà i dettagli delle misure di riduzione dei costi già assunti da Tepco, e su tale base stabilità l'effettiva entità degli aumenti tariffari. (Git)