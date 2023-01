Belgio: respinta richiesta di asilo per due cittadini iraniani, ora rischiano il rimpatrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Belgio ha respinto la richiesta di asilo di due cittadini iraniani che avevano preso parte a manifestazioni contro il governo di Teheran. Hesam e Mohammadreza hanno saputo oggi che saranno espulsi dal Belgio, secondo le informazioni dell'emittente televisiva "Rtbf". Nonostante i loro tentativi di raccogliere documenti per dimostrare di essere in pericolo, la loro domanda d'asilo è stata respinta. Stando alle informazioni dell'emittente televisiva belga, l'Ufficio stranieri e il Commissariato generale per i rifugiati non hanno ritenuto necessario accoglierli. "Il mondo intero sa cosa rischiamo se torniamo in Iran", hanno spiegato Hesam e Mohammadreza. Il volo di oggi porterà i due giovani in Turchia e da lì potrebbero essere trasferiti in Iran su decisione di Ankara.(Beb)