Spagna: leader sindacale Sordo, governo approvi il salario minimo il prima possibile

- Il segretario generale della Confederazione spagnola delle commissioni operaie (Ccoo), Unai Sordo, ha invitato il governo ad "immediatamente" l'aumento del salario minimo (Smi) per il 2023 in modo che possa essere già accreditato nelle buste paga di gennaio. A questo proposito, il leader sindacale ha chiesto all'esecutivo di convocare le parti sociali il prima possibile ribadendo che dovrebbe essere aumentato ad almeno 1.100 euro al mese, visto l'aumento dei prezzi nel corso del 2022. Sordo ha negato che un incremento dell'Smi possa danneggiare la creazione di posti di lavoro definendo questa affermazione "un mantra ed un luogo comune" ricordando che dal 2017 è aumentato del 41 per cento e questo è il momento della storia della Spagna con più contribuenti alla previdenza sociale. Sordo ha auspicato che la Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) non si "sottragga" al tavolo delle trattative. Questo, infatti, sarebbe "un'enorme mancanza di corresponsabilità da parte loro in un momento in cui praticamente tutti, dalla Banca di Spagna alle organizzazioni multilaterali, appoggiano le posizioni dei sindacati", ha spiegato il leader della Ccoo. Sordo ha poi ribadito la necessità di fissare un tetto ai prezzi dei prodotti alimentari e ad altri prodotti "strategici" per evitare che le aziende continuino a utilizzare gli stessi tetti di prezzo del passato. (Spm)