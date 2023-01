Russia: espulso l'ambasciatore estone, missione diplomatica affidata a incaricato d'affari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta a una significativa riduzione del numero dei diplomatici nell'ambasciata russa a Tallinn, le autorità di Mosca hanno declassato le relazioni diplomatiche con Estonia al livello di incaricato d'affari e annunciato l'espulsione dell'ambasciatore, Margus Laidre. Lo riferisce in una nota il ministero degli Esteri russo. "L'Estonia ha compiuto un nuovo passo ostile per ridurre radicalmente il numero dei diplomatici dell'ambasciata russa a Tallinn, confermando la tendenza che ha evidenziato un deterioramento delle relazioni tra i nostri Paesi", si legge nella dichiarazione. Il ministero ha aggiunto che l'ambasciatore estone Margus Laidre dovrà lasciare la Russia entro il 7 febbraio del 2023. Per il dicastero di Mosca, "tutta la responsabilità per tale sviluppo nelle relazioni tra Russia ed Estonia spetta interamente alla parte estone". (Rum)