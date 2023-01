Sanremo: Rai offre ad abbonati la possibilità di assistere al Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest’anno la Rai offrirà ai propri abbonati la possibilità di assistere alla finale del Festival di Sanremo. In platea all’Ariston - riferisce l'azienda - ci saranno sei fortunate coppie di vincitori del concorso a premio riservato agli abbonati, affiancati dalla testimonial e madrina del concorso, Veronica Maya che, come l'anno scorso, li accompagnerà nelle varie iniziative nel "cuore" del Festival. La Rai farà vivere agli abbonati - da veri protagonisti - l’atmosfera di Sanremo. In programma, tra l’altro, alcune "incursioni" nei programmi ed eventi collaterali al Festival e una visita alle strutture dell’Ariston, per conoscere i "dietro le quinte" della manifestazione. Un’occasione unica per le sei coppie vincitrici, che sono state estratte tra gli abbonati ordinari, cioè le famiglie private, e tra gli abbonati speciali, titolari di strutture/esercizi pubblici o aperti al pubblico. Un’occasione per "avvicinare" la Rai ai propri fedeli spettatori. (Rin)